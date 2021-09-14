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В аварии с автобусом в Бразилии погибли шесть человек

В ДТП попали четыре легковых автомобиля, грузовик и туристический автобус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали в результате ДТП на автотрассе между бразильскими Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу во вторник утром. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на дорожную полицию.

По информации телеканала, инцидент с участием четырех легковых автомобилей, грузовика и туристического автобуса произошел около 9:40 (15:40 мск). Все жертвы аварии находились в легковой машине, зажатой между грузовиком и общественным транспортом. После столкновения автобус загорелся.

Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в местную больницу.

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