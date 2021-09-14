Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бужаниново не жили в общежитии

БУЖАНИНОВО /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново не проживали в местном общежитии. Об этом во вторник на встрече с жителями сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

"Эти двое людей жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров. Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома. Точно известно, что задержанные, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, никакого отношения к общежитию не имеют", - сказал он, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета.

По его данным, обвиняемые никогда не работали на предприятии "Экоокна" и никогда не жили в общежитии в Бужаниново. Оба они являются гражданами Таджикистана.

Как сообщил директор предприятия "Экоокна" Андрей Филоненко, все мигранты переселены из Бужаниново в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах. Также, по его словам, все они трудоустроены официально. Проблему с мигрантами в деревне директор предприятия назвал надуманной. Филоненко добавил, что порядка 15 рабочих были депортированы, поскольку у них были выявлены нарушения миграционного законодательства или они были в объявлены в розыск на родине. В полицию об этом сообщало само предприятие.

В здании школы в Бужаниново проходит встреча представителей власти и полиции с местными жителями. Токарев пообещал, что мигрантов больше не будут селить в общежитие, а замначальника районной полиции Николай Голястов сказал, что откроет в деревне опорный пункт ведомства.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти местной пожилой женщины, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.