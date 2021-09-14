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В Москве задержали руферов, залезших на звезду главного здания МГУ

Составлены административные протоколы за мелкое хулиганство

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руферы, залезшие на звезду главного здания МГУ, задержаны сотрудниками полиции в Москве в День города, на четверых составлены административные протоколы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали четверых руферов, которые в День города залезли на звезду Главного здания МГУ, шпиль которого [имеет высоту] 26 метров. На руферов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все хулиганы отпущены, им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

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