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В ДТП с машиной скорой помощи в Ингушетии пострадали четыре человека

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и двух легковушек, которое произошло в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

"Прокуратура Назрани организовала проверку в связи с ДТП, произошедшим в Назрани. Установлено, что столкнулись автомобили "Лада Приора", Mercedes-Benz и карета скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали три работника скорой медицинской помощи и водитель автомобиля Mercedes-Benz, им причинен легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи их отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, прокурор республики взял ход мероприятий на контроль.

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