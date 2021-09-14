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В суде Праги заявили, что Франчетти взяли под стражу из-за угрозы его побега из Чехии

Россиянина перевели в тюрьму Панкрац

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту чешской столицы по запросу Украины, из опасений, что он может покинуть республику. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь инстанции Адам Вениг.

"Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия [Франчетти] под стражу, так как существует угроза [его] побега [из Чехии]", - сказал он.

Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела.

По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

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