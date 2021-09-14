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Стрельба в школе в Казани

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева этапировали в Петербург

Ильназа Галявиева этапировали для проведения дополнительных экспертиз

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург для проведения дополнительных экспертиз, сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Галявиева этапировали в Санкт-Петербург, предположительно, для проведения экспертизы. Не могу точно сказать, когда его увезли, но сейчас его в Москве нет", - сказал Мельников.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

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РоссияСтрельба в школе в Казани
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