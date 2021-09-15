Троих жителей штата Флорида обвинили в незаконном экспорте товаров в Иран

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти США предъявили троим жителям штата Флорида обвинения в нарушении режима американских санкций в отношении Ирана и отмывании денег. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства юстиции.

По утверждению стороны обвинения, на счета зарегистрированной во Флориде компании Express Gene в период с октября 2016 года по ноябрь 2020 года поступили денежные переводы из Малайзии, Китая, Сингапура, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму $3,5 млн. Трое учредителей фирмы - 52-летний Мохаммад Фагихи, его супруга Фарзене Модарреси и сестра Фаэзе Фагихи - якобы воспользовались частью этих средств с целью приобретения в США и незаконной отправки в Иран оборудования для секвенирования генов.

Как указывается в заявлении Минюста, сделки были совершены без соответствующей лицензии Министерства финансов США и входящего в его структуру Управления по контролю за иностранными активами, а также в нарушение режима антииранских санкций, введенных Вашингтоном.

Во вторник все трое предстали перед судом в Майами (штат Флорида), им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов и отмывания денег. Кроме того, Фагихи и его супруге инкриминируется незаконный экспорт товаров в Иран и нелегальный вывоз их с территории США. В документе Минюста не поясняется, какое наказание может грозить подсудимым в случае признания их виновными.