В Красноярском крае пресекли деятельность террористической исламистской организации

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад", двоих ее сторонников задержали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). На данный момент оба заключены под стражу.