В Бурятии более 650 человек, пострадавших от паводка, получат компенсации

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии выплатят компенсации пострадавшим от паводка, суммы от 10 тыс. до 100 тыс. рублей получат более 650 человек. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии согласовала выделение средств Иволгинскому, Тарбагатайскому и Селенгинскому районам для выплат пострадавшим от паводков", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что выплаты получат более 650 человек.

В Иволгинском районе, расположенном фактически в пригороде Улан-Удэ, компенсации получат 157 человек, чьи дома оказались подтоплены из-за резкого подъема реки Селенги. "141 человек получит по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества, 16 жителям в связи с частичной утратой имущества будет выплачено по 50 тыс. рублей", - уточнили в правительстве.

В Тарбагатайском районе по 10 тыс. рублей выплатят 376 жителям села Саянтуй, дачных некоммерческих товариществ, попавших в зону подтопления. В Селенгинском районе единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей получат 118 человек, еще семеро получат по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал, с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригороде Улан-Удэ.

Уровень воды в Селенге понижается. По состоянию на утро 15 сентября уровень снизился до отметки 230 см - на 1 см за сутки. Вода постепенно уходит с поймы.