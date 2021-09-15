Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до двух км зафиксировали 15 сентября на вулкане Карымский на Камчатке, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"15 сентября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2 тыс. м при высоте самого вулкана 1 469 м", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.