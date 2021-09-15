В Саратове загорелось здание техобслуживания на площади 800 кв. метров

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Здание техобслуживания загорелось на площади 800 кв. м на Астраханской улице в Саратове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"В 08:26 поступил сигнал о загорании станции техобслуживания на улице Астраханской, 88. Подразделения работают по повышенному - второму номеру вызова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе изначально сообщили о площади 100 кв. м, затем она увеличилась до 800 кв. м.

Уточняется, что с кровли здания пожарные эвакуировали четыре баллона - два пропановых и два кислородных. На пожаре работают 10 пожарных расчетов. Спасатели локализовали возгорание.

Станция представляет собой одноэтажное здание. Сейчас на месте ЧП развернули три боевых участка и оперативный штаб пожаротушения, в который вошли представители объекта и службы жизнеобеспечения.