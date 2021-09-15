Сержант полиции на конвойной машине сбил 10-летнюю девочку в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Старший сержант полиции за рулем конвойного автомобиля сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Уссурийске Приморского края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры края.

"В дневное время 14 сентября 2021 года в районе улицы Александра Францева в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что водителем был сотрудник территориального отдела полиции в звании старшего сержанта. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, предварительно установлено, что ребенок перебегал дорогу перед близко идущей машиной с включенными проблесковыми маячками. Водитель принял меры для экстренного торможения, но избежать столкновения не смог. Руководство ОМВД России по городу Уссурийску назначило проведение служебной проверки.