В Бурятии трое экс-полицейских получили тюремные сроки за издевательства над подростком

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил троих бывших полицейских к лишению свободы за издевательства над 17-летним молодым человеком. Об этом сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК России.

"Вынесен приговор трем бывшим сотрудникам отдела полиции №2 УМВД России по городу Улан-Удэ. Они признаны виновными в совершении преступлений, связанных с применением недозволенных методов дознания. Бывшим полицейским назначены наказания в виде 9,5 года, девяти лет и пять лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режима", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в июле 2020 года. Установлено, что сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили "недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения".

Также осужденных лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на различные сроки.