Экс-командир тюменского ОМОНа получил четыре года колонии за избиение бойца

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший командир тюменского ОМОНа получил четыре года колонии общего режима за то, что провел рукопашный бой с новобранцем в 2014 году, в результате которого тот получил инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области в среду.

"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия". <…> Суд посчитал необходимым назначить подсудимому наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в областной прокуратуре, осужденного также лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в этих органах сроком на два года.

Суд установил, что 24 ноября 2014 года экс-командир тюменского ОМОНа провел с молодым новобранцем спарринг - тренировочный рукопашный бой. Виновный наносил пострадавшему удары ногами и руками по голове и телу. После поединка бойцу стало плохо и его доставили в больницу. В результате получения черепно-мозговой травмы, повлекшей за собой кровоизлияние в мозг, пострадавший получил первую группу инвалидности.