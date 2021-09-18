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Семь человек госпитализированы с признаками отравления в Подмосковье

По предварительным данным, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Восемь жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью с признаками отравления, семеро из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в центральную районную больницу Люберец доставили восемь человек из общежития в Раменском районе.

"За медицинской помощью обратилось восемь человек. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте. Семь человек были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области. Проводится полный комплекс диагностических исследований", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что предварительно у всех обратившихся состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

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