Семь человек госпитализированы с признаками отравления в Подмосковье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Восемь жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью с признаками отравления, семеро из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в центральную районную больницу Люберец доставили восемь человек из общежития в Раменском районе.

"За медицинской помощью обратилось восемь человек. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте. Семь человек были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области. Проводится полный комплекс диагностических исследований", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что предварительно у всех обратившихся состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.