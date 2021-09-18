На территории России действует 12 лесных пожаров

ТАСС, 18 сентября. Двенадцать лесных пожаров на площади более 143 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению, действует в РФ на утро 18 сентября. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Якутии, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохраны".

"Действует восемь пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), один пожар на Камчатке, в Новосибирской области и два в Республике Алтай", - говорится в сообщении.

На тушении задействовано 450 человек, 100 единиц техники. В Якутии задействовано 39 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ.