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Лесные пожары в России

На территории России действует 12 лесных пожаров

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Якутии

ТАСС, 18 сентября. Двенадцать лесных пожаров на площади более 143 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению, действует в РФ на утро 18 сентября. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Якутии, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохраны".

"Действует восемь пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), один пожар на Камчатке, в Новосибирской области и два в Республике Алтай", - говорится в сообщении.

На тушении задействовано 450 человек, 100 единиц техники. В Якутии задействовано 39 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана". Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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