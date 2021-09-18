На Сахалине два человека пропали в море

ТАСС, 18 сентября. Из Южно-Сахалинска на поиски двоих мужчин вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Они пропали в море 15 сентября, об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Сахалинской области.

"18 сентября в 09:05 на поиски пропавших в Ногликском районе людей из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Сахалинской области на борту", - говорится в сообщении.

Двое мужчин на резиновых лодках 15 сентября вышли в море и не вернулись. В ходе поисковых работ в районе острова Гафовича обнаружили выброшенные на берег лодки. Поиск людей продолжается.