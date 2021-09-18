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В Томской области на связь вышла группа, пропавшая во время экспедиции

Участники находятся на северо-востоке региона
© Алена Кардаш/ТАСС, архив

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Пропавшая во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Участники находятся на северо-востоке Томской области, сообщил ТАСС представитель регионального отделения Русского географического общества.

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"Вышла на связь [с группой] жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться (около поселка Катайга - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе томского отделения РГО, после поселка Кривляк, где группа была замечена последний раз 11 сентября, она оказалась на болотистом участке, из-за чего участникам экспедиции пришлось скорректировать дорогу и пройти через Обь-Енисейский канал. Члены группы не пострадали, в воскресенье вечером они вернутся в Томск.

Ранее в пресс-службе томского отделения РГО сообщали, что группа из девяти человек отправилась в экспедицию по так называемой Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири. Планируемый маршрут экспедиции был таким: Красноярск - Енисейск - Ярцево - Кривляк - Фактория Сым - озеро Опольчум - озеро Бургункуй - Центральный - Клюквинка - Томск.

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