Air France подтвердила поломку самолета, вернувшегося в Пекин после возгорания

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France подтверждает факт технической неисправности на самолете, который выполнял в субботу рейс AF393 Пекин - Париж и был вынужден вернуться в аэропорт Шоуду. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

"Экипаж авиалайнера Boeing 777 принял решение о возвращении в Пекин через 14 минут после вылета в связи с выявлением технической неисправности", - уточняется в нем. Согласно заявлению, подобные меры были приняты в соответствии с инструкциями авиапроизводителя и Air France.

В документе отмечается, что самолет совершил посадку в Пекине в 04:03 по местному времени (23:03 мск пятницы). Все пассажиры данного рейса, как сообщается, вскоре вылетят в Париж. Авиакомпания выразила сожаление по поводу ЧП и подтвердила, что "ставит во главу угла безопасность команды авиалайнера и его пассажиров".

Ранее пекинская газета "Бэйцзин жибао" сообщила, что выполнявший рейс Пекин - Париж самолет Air France вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания. В ходе происшествия, как утверждается, никто не пострадал. Находившиеся в самолете очевидцы рассказали изданию, что при взлете был слышен хлопок, а затем в салоне появился запах гари.