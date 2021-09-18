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Лесные пожары в России

Лесная подстилка загорелась под Геленджиком

Площадь возгорания превысила 2 га

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные борются с огнем в Геленджикском лесничестве, где на площади 2,1 га горит лесная подстилка, сообщили в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. К настоящему времени возгорание локализовано.

"18 сентября 2021 года от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Геленджикского лесничества, Кабардинского участкового лесничества. Угроза распространения отсутствует. В 06:30 мск пожар локализован на площади 2,1 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении принимают участие 15 человек, задействовано пять единиц техники. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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