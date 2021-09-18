Кровля административного здания загорелась в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат кровлю административного здания в центре Ростова-на-Дону. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:18 мск, город Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 85, [зафиксировали] загорание кровли административного здания. По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 100 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 21:14 пожар локализовали на площади 150 кв. м. В 21:20 ликвидировали открытое горение. А в 22:21 объявили полную ликвидацию возгорания.