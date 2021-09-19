В Greenpeace сообщили, что площадь лесных пожаров в 2021 году побила рекорды с начала века

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Текущий год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, по данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, уже на территории в 18,2 млн га, сообщил ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

"По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год - 18,1 млн га. Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)", - сказал Ярошенко.

По его словам, за более раннее время сравнимых данных по площадям лесных пожаров, к сожалению, нет - системы спутникового мониторинга пожаров тогда еще не было. "Например, площадь так называемого "великого сибирского лесного пожара" 1915 года (на самом деле, как и сейчас, это было множество очень крупных пожаров, охвативших территорию нынешних Сибири и Дальнего Востока) была оценена исследователем Владимиром Шостаковичем в 125 тысяч квадратных верст, что соответствует 14,2 млн га. В полной мере данные Шостаковича не сравнимы с нынешними, но, во всяком случае, можно утверждать, что по площадям сибирских и дальневосточных пожаров 2021 год входит в число самых катастрофических за всю историю", - отметил эксперт.

Он уточнил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых, преимущественно еще не сомкнувшихся, лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. "Это еще по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока. По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий", - сказал Ярошенко.

Он пояснил, что большинство таких заброшенных земель уже никогда не вернется в сельскохозяйственный оборот в силу низкой продуктивности, труднодоступности или отсутствия людей, которые могли бы их интенсивно обрабатывать; но они в большинстве случаев подходят для развития лесоводства. "Уничтожая молодые леса на таких землях, ландшафтные пожары убивают один из очень значимых ресурсов для будущего развития сельских территорий", - добавил собеседник агентства.