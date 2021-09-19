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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на МКАД

На месте работают сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Водитель погиб и пять дорожных рабочих получили травмы в ДТП с грузовиками на МКАД в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"Сегодня в 03:35 на внутренней стороне 21-го км МКАД, водитель бензовоза "Даф" совершил наезд на стоящее транспортное средство "Камаз". В результате аварии "Камаз" по инерции совершил наезд на рабочих, осуществляющих уборку проезжей части после проведения дорожных работ", - сказали в ведомстве.

В ДТП погиб водитель грузовика "Даф", пятеро рабочих получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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