В центре Екатеринбурга обрушилась часть стены исторического здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Часть кирпичной стены усадьбы купца Ваганова (является объектом культуры регионального значения), построенной в XIX веке, обрушилась в центре Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

Место происшествия на данный момент оцеплено, обломки попали на рядом стоящую машину.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в результате инцидента никто не пострадал. Проводить аварийно-спасательные работы не требуется.

Усадьба была построена в XIX веке. Она состоит из торговой лавки в кирпичном стиле, полукаменного дома с деревянной резьбой и флигеля 1911 года. Объект долгое время заброшен, изнутри кирпичное здание подпирали деревянные балки.