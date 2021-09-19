В Петербурге загорелись боксы с автомобилями в автосервисе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании автосервиса площадью 800 кв. м в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в воскресенье. Горят четыре бокса с автомобилями. Пожару присвоили повышенный номер сложности, сообщили в главке МЧС по городу.

"19 сентября в 13:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Шафировский пр., дом №10, корпус 4. В двухэтажном здании автосервиса размером 20 на 40 м горят четыре бокса по всей площади", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в 13:54 пожару присвоен повышенный номер сложности (№ 1-Бис).

Сведения о пострадавших не поступали. Количество автомобилей в боксах и площадь пожара уточняются. К ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава.