Природный пожар разгорелся на западе Кипра

НИКОСИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Противопожарная наземная и авиатехника задействована в тушении крупного природного пожара, который бушует в настоящий момент в провинции Пафос на западе Кипра. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис.

По его информации, возгорание произошло около 11:50 по летнему кипрскому времени (соответствует мск) между деревнями Симу и Йиолу. Огонь сжигает сухую траву и кустарники. Сотрудники оперативных служб пытаются не допустить распространения огня на участки с жилыми домами. Им оказывают помощь местные жители.

"Всего задействовано восемь воздушных машин: семь из них занимаются тушением и одна - наблюдением [за распространением огня]", - отметил представитель службы.

К 14:00 на месте происшествия также находились 14 пожарных машин: девять расчетов были направлены пожарно-спасательной службой провинции Пафос, четыре машины - департаментом лесного хозяйства и одна - национальной Службой по делам охоты и охраны животных.

Регион Восточного Средиземноморья, где расположен Кипр, стал местом огромного количества лесных пожаров. В середине августа сообщалось об уничтожении 15 гектаров растительности в провинции Пафос.