В ДТП в Вологодской области пострадали четыре человека

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием двух легковых машин произошла на 38-м км дороги Вологда - Ростилово в Вологодской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе шестилетний мальчик, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 12:50 мск в Грязовецком районе на 38-м километре автодороги Вологда - Ростилово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выполняя обгон, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer <…>. В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Mitsubishi 1997 года рождения и мальчик шести лет, находившийся в детском удерживающем устройстве в салоне Lada", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, после столкновения Lada съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшие взрослые доставлены в медучреждение города Грязовца, мальчик - в медучреждение Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.