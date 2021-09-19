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В ДТП на трассе в Кировской области пострадали шесть человек

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

ТАСС, 19 сентября. Шесть человек получили травмы в результате ДТП в Слободском районе на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщило УГИБДД по Кировской области.

"19 сентября 2021 года в Слободском районе на 614-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь, по предварительным данным, 23-летний молодой человек, водитель ВАЗ-2106, совершил съезд с дороги и опрокидывание. В результате происшествия водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2106 получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, к ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и семь единиц техники.

По факту ДТП проводится проверка.

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