На Канарских островах началось извержение вулкана

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter региональные экстренные службы.

"Зарегистрировано извержение, - говорится в публикации. - Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей". Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупредил о приближающемся стихийном бедствии. В последнее время на острове Пальма заметно усилилась сейсмическая активность, были зафиксированы сотни землетрясений.