{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При столкновении автобуса с легковушкой в Вологодской области пострадали четыре человека

Столкновение произошло на виадуке в поселке Шексна

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на виадуке в поселке Шексна Вологодской области. В результате пострадали четыре человека из легковой машины, они доставлены в медучреждение, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 19:30 мск в поселке Шексна на виадуке через автодорогу Вологда -Тихвин Р-21 "Кола", по предварительным данным, произошло столкновение автобуса и легковой иномарки. В результате пострадали четыре человека: водитель легковой машины и три его пассажира", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, водитель автобуса и его пассажиры не пострадали. Предварительно, водитель легковой машины и его пассажир с переднего сидения получили серьезные травмы, переломы. Детей и подростков среди пострадавших нет. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение по виадуку перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие заинтересованные службы, чтобы возобновить движение по виадуку, поскольку это единственный мост, который связывает две половины поселка Шексна.

Теги
Россия
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз"
Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет более 18 м/с, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США
Читать полностью