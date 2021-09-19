При столкновении автобуса с легковушкой в Вологодской области пострадали четыре человека

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на виадуке в поселке Шексна Вологодской области. В результате пострадали четыре человека из легковой машины, они доставлены в медучреждение, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 19:30 мск в поселке Шексна на виадуке через автодорогу Вологда -Тихвин Р-21 "Кола", по предварительным данным, произошло столкновение автобуса и легковой иномарки. В результате пострадали четыре человека: водитель легковой машины и три его пассажира", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, водитель автобуса и его пассажиры не пострадали. Предварительно, водитель легковой машины и его пассажир с переднего сидения получили серьезные травмы, переломы. Детей и подростков среди пострадавших нет. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение по виадуку перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие заинтересованные службы, чтобы возобновить движение по виадуку, поскольку это единственный мост, который связывает две половины поселка Шексна.