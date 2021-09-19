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СМИ: на острове Пальма потоки лавы достигли жилых домов

Извержение вулкана привело к образованию уже шести трещин на его склоне

ТАСС, 19 сентября. Потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Это следует из снятого очевидцем видео, оказавшемся в распоряжении агентства EFE в воскресенье.

Как пишет агентство, на кадрах видно, как поток раскаленной жидкости медленно спускается вниз параллельно некоторым домам. По крайней мере один жилой дом полностью окружен лавой. К другому дому вулканический материал приблизился пока лишь с одной стороны. Название населенного пункта не уточняется.

"Его Величество король [Испании] Филипп VI позвонил мне сегодня, чтобы узнать об извержении [вулкана] на острове Пальма. <...> Он следит за всем происходящим и передал через меня поддержку населению Пальмы", - написал в Twitter президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

EFE со ссылкой на пресс-секретаря Вулканологического института Канарских островов Давида Кальво также информирует, что извержение вулкана привело к образованию уже шести трещин на его склоне. Из некоторых трещин лава изливается более активно. Специалист сообщил, что лавовые потоки, вероятно, движутся в сторону побережья.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии после заметного усиления сейсмической активности на острове. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.

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