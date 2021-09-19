Движение по виадуку восстановили в Вологодской области после ДТП, где пострадали четверо

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение по виадуку через дорогу Вологда - Тихвин Р-21 "Кола" восстановлено в поселке Шексна Вологодской области после столкновения автобуса с легковой машиной, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"Обстоятельства ДТП устанавливаются. В настоящее время движение по виадуку восстановлено", - говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД, в 19:15 на виадуке в поселке Шексна 35-летний водитель автомобиля Chery без водительских прав, двигаясь по виадуку, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ-32054 под управлением мужчины 1967 года рождения. В результате аварии пострадали четыре человека: водитель легковой машины и три его пассажира - мужчины 1978, 1980 и 1990 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медучреждение.