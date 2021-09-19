В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем пострадали семь человек

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Mercedes-Sprinter на автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Сегодня примерно в 20:45 мск в Богучарском районе на 757-м километре автодороги М-4 "Дон" в направлении Ростова-на-Дону произошло столкновение с участием двух транспортных средств - грузового автомобиля Shacman, осуществляющего маневр разворота с крайней правой полосы, и [микроавтобуса] Mercedes-Sprinter, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили семь пассажиров микроавтобуса", - сказала она.

По данным Куликовой, в микроавтобусе в момент ДТП находились водитель и 17 пассажиров. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и личностей пострадавших", - добавила она.