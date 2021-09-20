{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз"

Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет более 18 м/с, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США

ТАСС, 20 сентября. Тропический шторм "Роуз" сформировался в воскресенье в северной части Атлантического океана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет более 18 м/с. "Роуз" находится на расстоянии 595 км к западу от островов Зеленого мыса, где расположено западноафриканское государство Кабо-Верде, и движется на северо-запад со скоростью 7,1 м/с.

"Роуз" стал семнадцатым штормом, получившмм имя, за весь сезон ураганов в 2021 году", - отмечается в сообщении метеорологов.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Теги
США
На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана
По данным агентства EFE, на острове уже эвакуировали более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов
Читать полностью