В Якутии за сутки не зарегистрировали новых природных пожаров

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новые природные пожары не зарегистрировали за сутки на территории Якутии, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано восемь [природных пожаров] на общей площади 10 863 га, новых пожаров не зарегистрировано. На тушении задействованы 214 человек и 51 единица техники, привлеченные органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, лесопожарными формированиями и якутским отделением федерального резерва", - говорится в сообщении.

Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный природный пожар в 10-километровой зоне на территории Вилюйского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действуют пять очагов лесных пожаров. Для тушения привлекли группировку в составе 109 человек и 15 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.