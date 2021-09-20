В Бурятии уровень воды в Селенге снижается, вода уходит с поймы

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге, подтопившей с начала сентября в Бурятии несколько населенных пунктов, начал снижаться. За последние сутки уровень снизился на 12 см, до 197 см, сообщили журналистам в понедельник в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Уровень воды в Селенге, по состоянию на утро 20 сентября, составляет 197 см, за последние сутки - минус 12 см", - сообщили в региональном гидрометеоцентре.

Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги в 230 см. Критическая отметка - 330 см.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Местные власти выплачивают пострадавшим денежные компенсации, также выдаются "борщевые" наборы, состоящие из 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы - из расчета на одного человека.

"На сегодняшний день помощь в виде выплат получили более 2,6 тыс. человек на сумму около 54 млн рублей. "Борщевые" наборы получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей", - добавили в правительстве Бурятии.