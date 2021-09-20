В Иркутской области в результате пожара погибли двое детей

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Пожар в двухквартирном жилом доме произошел в ночь на 20 сентября в деревне Худорожкина Иркутской области. Погибли двое детей и пострадали двое взрослых, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара погибли двое детей - девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом", - говорится в сообщении.

В тушении участвовали расчеты добровольной пожарной команды, областной пожарно-спасательной службы и МЧС России. На момент прибытия добровольных пожарных квартиру полностью охватил огонь, который уже перешел на кровлю соседней квартиры. Соседи из горящего дома эвакуировали двоих взрослых с ожогами и ребенка без признаков жизни. При ликвидации последствий возгорания в комнате обнаружили еще одного погибшего ребенка.

Причина пожара устанавливается.