В Амурской области ввели особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в лесах Амурской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"На всей территории Амурской области с 20 сентября установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов. С этого времени на территории всей области действует ограничение на посещение лесов, сжигание любого мусора на дачных участках, запретили любые работы с использованием огня", - говорится в сообщении.

По информации министерства лесного хозяйства, в Амурской области лесных пожаров и термоточек не зарегистрировано. Тем не менее в регионе определен четвертый класс пожарной опасности в Белогорском, Бурейском, Ромненском и Серышевском районах. На этих территориях самолетом Ан-2 проводится авиапатрулирование.

По данным министерства лесного хозяйства, синоптики прогнозируют достаточно сухую и теплую осень. "Такие метеоусловия способствуют быстрому высыханию травянистой растительности. Учитывая, что обильные осадки летом привели к бурному росту травы и кустарников, это может осложнить лесопожарную обстановку. Кроме того, переувлажнение почвы также вследствие интенсивных осадков негативно сказывается на оперативности прибытия лесопожарных формирований наземным транспортом к местам возгораний", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства Алексея Севостьянов.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.