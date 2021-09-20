{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП с микроавтобусом под Тамбовом погибли два человека. Еще 10 пострадали

Среди погибших есть ребенок
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Два человека, в том числе ребенок, погибли, 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 05:25 [мск] на 500-м километре [автодороги] Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, в момент ДТП в легковом автомобиле находились четыре человека. Еще восемь человек, включая водителя, были в микроавтобусе. По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы.

На участке дороги возле места ДТП организовано реверсивное движение. На место следует оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Теги
РоссияТамбовская область
Гребень паводка на Амуре вышел в лиман на востоке Хабаровского края
В регионе от воды освободились три населенных пункта
Читать полностью