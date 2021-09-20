В ДТП с микроавтобусом под Тамбовом погибли два человека. Еще 10 пострадали

ТАСС, 20 сентября. Два человека, в том числе ребенок, погибли, 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тамбовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 05:25 [мск] на 500-м километре [автодороги] Р-22 в Сампурском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, в том числе ребенок", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, в момент ДТП в легковом автомобиле находились четыре человека. Еще восемь человек, включая водителя, были в микроавтобусе. По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы.

На участке дороги возле места ДТП организовано реверсивное движение. На место следует оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области.