Гребень паводка на Амуре вышел в лиман на востоке Хабаровского края

ТАСС, 20 сентября. Гребень паводка на реке Амур спустился по течению и вышел в Амурский лиман на востоке Хабаровского края, не превысив отметки неблагоприятного явления. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 20 сентября 2021 года, гребень паводка вышел в лиман без превышения уровня неблагоприятного явления у Николаевска-на-Амуре. Выше по течению отмечаются стабильные спады уровней воды. У Николаевска-на-Амуре за счет влияния сгонно-нагонных и приливных явлений в ближайшие дни сохранятся колебания воды. Вместе с тем вода с ранее подтопленных территорий продолжает уходить", - говорится в сообщении.

В районе Николаевска Амур за прошедшие сутки опустился на три см до уровня 212 см при неблагоприятной отметке 250 см. Всего в регионе от воды освободились три населенных пункта и более 100 дачных участков. По данным на 20 сентября, в Хабаровском крае подтопило 50 сел и городов в семи муниципальных образованиях, среди которых Хабаровский, Комсомольский, Амурский, Николаевский районы.

Накануне в подтопленном селе Бельго Комсомольского района группировка спасателей помогла членам участковой избирательной комиссии провести выборы в отрезанной водой части населенного пункта. "Спасатели доставили на лодке мобильную избирательную комиссию с урнами для голосования и необходимым инвентарем. В связи со стабилизацией обстановки 20 сентября группа МЧС России вернулась в пункт постоянной дислокации", - уточняется в сообщении.

В краевом центре остаются подтопленными 25 дачных участков на островных территориях, в Комсомольске-на-Амуре - один жилой дом и 276 дачных участков и более 80 приусадебных.

Амурский лиман расположен в северной части Татарского пролива между Хабаровским краем и островом Сахалин. Административно относится к территории Николаевского района на востоке Хабаровского края.