Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), есть пострадавшие. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве региона сообщили, что пострадали 19 человек, погибли пять человек.

"Около 11:00 (09:00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице", - говорится в сообщении пресс-службы.

Официальная группа Пермского госуниверситета во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", - сказано в сообщении.

Также в группе просят покинуть территорию кампуса. "Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, то разворачивайтесь", - сказано в сообщении.

В приемной университета подтвердили ТАСС факт стрельбы, в восьмом корпусе университета эвакуируют студентов. На место уже прибыли экстренные службы. В вузе отменены все занятия. В службе спасения сообщили, что на место выехала группа.

В пресс-службе вуза указали, что порядка 3 тыс. студентов находились в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы.

"Около трех тысяч человек было в нескольких корпусах, расположенных на территории кампуса. Персонал и студенты в основном эвакуированы, часть расположена в безопасных аудиториях других корпусов", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - обновлена информация о пострадавших.