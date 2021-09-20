Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Неизвестный устроил стрельбу в восьмом корпусе Пермского государственного университета. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали более 10 человек.
- Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна.
- Официальная группа университета во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
- По данным вуза, злоумышленника задержали, он был вооружен травматическим оружием.
- Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации "одного из нападавших", проверяется информация о возможных сообщниках.
- В СК сообщили, что стрельбу устроил студент.
- Как рассказали в Пермской городской службе спасения, на место выехала группа, однако пока подробной информации от них нет.
- СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, его будет расследовать центральный аппарат комитета.
- В пресс-службе вуза указали, что порядка 3 тыс. студентов находились в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы.
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.