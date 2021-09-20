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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Стрельба в Пермском государственном университете
Обновлено 

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Здание Пермского государственного университета
© Максим Рожко/ТАСС

Неизвестный устроил стрельбу в восьмом корпусе Пермского государственного университета. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали более 10 человек.

  • Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна.
  • Официальная группа университета во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
  • По данным вуза, злоумышленника задержали, он был вооружен травматическим оружием.
  • Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое
  • Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации "одного из нападавших", проверяется информация о возможных сообщниках.
  • В СК сообщили, что стрельбу устроил студент.
  • Как рассказали в Пермской городской службе спасения, на место выехала группа, однако пока подробной информации от них нет.
  • СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, его будет расследовать центральный аппарат комитета.
  • В пресс-службе вуза указали, что порядка 3 тыс. студентов находились в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.
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РоссияСтрельба в Пермском государственном университете
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