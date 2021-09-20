Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом находятся в состоянии средней тяжести

ТАМБОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние восьми человек, госпитализированных в результате столкновения микроавтобуса и двух легковушек в Сампурском районе Тамбовской области, как средней степени тяжести. Среди них подросток 2004 года рождения, сообщили ТАСС в понедельник в управлении здравоохранения Тамбовской области.

"В настоящий момент в больницах Тамбова находятся восемь человек в состоянии средней тяжести, госпитализированных в результате ДТП в Сампурском районе. Из них семь человек - во второй горбольнице им. Арх. Луки, еще один ребенок 2004 года рождения госпитализирован в детскую областную больницу", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти госпитализированных и трех погибших.

Информация о столкновении микроавтобуса и двух легковушек на 506 км в Сампурском районе поступила в 05:05. По данным полиции, в результате случившегося три человека погибли, еще девять получили ранения. В качестве основной из причин ДТП рассматриваются версия плохих погодных условий: в Тамбовской области в течение всей ночи шел проливной дождь.