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Стрельба в Пермском государственном университете
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Минздрав сообщил, что при стрельбе в университете в Перми погибли пять человек

Еще 19 пострадали
© Максим Рожко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли и 19 пострадали при стрельбе в Пермском университете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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"19 пострадавших и пять погибших, это не окончательные данные", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", - сказали в министерстве. Изначально там сообщали о 10 пострадавших.

"Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется", - сообщили в Минздраве.

По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина на место происшествия вылетели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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