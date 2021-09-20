Минздрав сообщил, что при стрельбе в университете в Перми погибли пять человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли и 19 пострадали при стрельбе в Пермском университете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"19 пострадавших и пять погибших, это не окончательные данные", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", - сказали в министерстве. Изначально там сообщали о 10 пострадавших.

"Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется", - сообщили в Минздраве.

По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина на место происшествия вылетели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.