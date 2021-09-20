В результате стрельбы в университете в Перми есть погибшие

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, задержан. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-центре МВД России.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - сказали в пресс-центре. В МВД добавили, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных структур. "В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - добавили в ведомстве.

В свою очередь в Росгвардии подтвердили задержание подозреваемого. "В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении ведомства. При этом, как рассказал ТАСС находящийся на месте ЧП губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, один из нападавших в пермском вузе ликвидирован, проверяется информация о его возможных сообщниках.

По данным СК, в результате стрельбы погибли пять человек, шестеро пострадали. Нападавший был ранен при задержании.