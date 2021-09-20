СК возбудил дело по факту стрельбы в пермском вузе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, его будет расследовать центральный аппарат СК.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц")", - сказала она.

Петренко сообщила, что стрельбу устроил студент. Он был ранен при задержании.