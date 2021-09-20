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Стрельба в Пермском государственном университете
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Устроившим стрельбу в пермском вузе оказался студент

Он был ранен при задержании
© Максим Рожко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Студент устроил стрельбу в пермском вузе, он ранен при задержании.

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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем", - сказал Петренко.

По ее словам, молодой человек был ранен при задержании.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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