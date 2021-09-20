В Ростовской области арестовали таможенников, причастных к контрабанде на 100 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали сотрудников ФТС России в Ростовской области, причастных к контрабанде табачной продукции на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Пресечена контрабанда 40 тонн табачной продукции арабских производителей рыночной стоимостью свыше 100 млн рублей, которая осуществлялась под покровительством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России. Задержаны заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления ФТС России и два ведущих инспектора вышеназванного пункта пропуска", - говорится в сообщении.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Кроме того, возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") и п. "а" ч. 2 ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда") в отношении иных лиц", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемые с августа этого года обеспечивали условия для незаконного перемещения через границу табачных изделий и крупных партий сигарет. "Должностные лица Южной таможни на системной основе оказывали покровительство и координировали функционирование канала контрабанды, распределяя между собой многомиллионные взятки", - добавили в СК. В отношении двух сотрудников уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.