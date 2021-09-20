СК сообщил о шести раненых при стрельбе в пермском вузе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пятеро погибли и шесть ранены в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В результате пять человек погибли, шесть пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - сказала она.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Его личность установлена. Как сообщила Петренко, при задержании он оказал сопротивление, был ранен. "Следствием собираются характеризующие материалы о нем", - сообщила Петренко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК. На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК для оказания практической помощи в расследовании.