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Мужчина покусал полицейского у ресторана в центре Москвы

Его задержали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, несколько раз укусившего полицейского у входа в ресторан в центре Москвы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Около ресторана на улице Лесной мужчина несколько раз укусил за оба предплечья и локоть сотрудника ППС, который приехал на место по заявке в составе экипажа. Возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК ("Применение насилие в отношении представителя власти")", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что нападавший задержан, это 26-летний уроженец Дагестана.

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